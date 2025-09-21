Frauen verlieren deutlich Etzbacher Volleyballer erkämpfen sich einen Punkt 21.09.2025, 13:33 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Die SSG Etzbach musste in der Volleyball-Verbandsliga Nord zwei Mal auswärts ran. Die Frauen verloren mit 0:3 bei der SG Koblenz-Maifeld-Volleys II, die Männer mussten sich knapp mit 2:3 bei der Spvgg Burgbrohl geschlagen geben.

Die Etzbacher Volleyball-Teams mussten in der Verbandsliga Nord zwei Niederlagen hinnehmen. Beide Mannschaften hatten viele Ausfälle zu beklagen, traten aber dennoch motiviert und stark an und versuchten alles, um Punkte mitzunehmen. Die Etzbacher Volleyballerinnen mussten sich am Ende aber klar der SG Koblenz-Maifeld-Volleys II geschlagen geben.







