SSG-Frauen schnuppern am Sieg Etzbacher Volleyball lassen keinerlei Zweifel aufkommen Moritz Hannappel 24.02.2026, 15:46 Uhr

i Farzan Hassani (rechts), hier im Hinspiel gegen Schweich im Dezember letzten Jahres, war von den Gegnern im Rückspiel nie unter Kontolle zu bringen. Er war einer der Garanten für den klaren 0:3-Auswärtserfolg. Jürgen Augst/byJogi

Auch wenn nicht beide Teams am Ende mit einem Sieg heimkehrten, waren sie zumindest mit beiden Auftritten zufrieden. Die Männer setzten ein Ausrufezeichen und stehlen sich in der Tabelle an der Konkurrenz vorbei. Die Frauen schnuppern am Sieg.

Die Verbandsliga-Volleyballteams der SSG Etzbach waren sehr zufrieden mit ihren Vorstellungen bei den Auswärtsspielen in Ransbach-Baumbach (Frauen) und Schweich (Männer). Mit dem Endergebnis konnten allerdings die SSG-Männer (3:0-Sieg) besser leben als die Frauen, die sich unglücklich mit 2:3 geschlagen geben mussten.







