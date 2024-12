Gute Laune bei Weihnachtsfeier Etzbacher Mannschaften lassen zu Hause nichts anbrennen René Weiss 15.12.2024, 10:09 Uhr

i Auch in kniffligen Situationen am Netz bewahrten Etzbachs Frauen gegen die Westerwald Volleys II die Ruhe. Jürgen Augst

Die Vorbereitung auf eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier hätte nicht besser sein können. Sowohl die Frauen als auch die Männer der SSG Etzbach feierten Heimsiege in der Volleyball-Verbandsliga Nord.

Erfolgreicher Nachmittag in der Großsporthalle Hamm für die SSG Etzbach: Bei ihrem Doppel-Heimspieltag gewannen die Verbandsliga-Teams ihre vier Begegnungen.Verbandsliga Nord, FrauenIn gewohnter heimischer Umgebung machen die Etzbacher Frauen in dieser Saison keine halben Sachen.

