Etzbacher Männer finden rechtzeitig zurück ins Spiel

Volleyball-Verbandsliga: Ein Sieg im Tiebreak, eine klare Niederlage – die SSG Etzbach zeigt zwei Gesichter. Während die Männer mit einem Erfolg nach Hause fahren, bleiben die Frauen nach einem 0:3 weiter sieglos und rutschen nun ans Tabellenende
Lesezeit 1 Minute
Die Verbandsliga-Volleyballer der beiden Teams der SSG Etzbach sind mit unterschiedlichen Gefühlslagen aus den Auswärtspartien nach längerer Pause im Ligabetrieb zurückgekehrt.MännerTG Konz II – SSG Etzbach 2:3 (22:25, 22:25, 25:19, 25:19, 10:15).