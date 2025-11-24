SSG-Frauen rutschen ans Ende Etzbacher Männer finden rechtzeitig zurück ins Spiel 24.11.2025, 15:01 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/WavebreakMediaMicro

Volleyball-Verbandsliga: Ein Sieg im Tiebreak, eine klare Niederlage – die SSG Etzbach zeigt zwei Gesichter. Während die Männer mit einem Erfolg nach Hause fahren, bleiben die Frauen nach einem 0:3 weiter sieglos und rutschen nun ans Tabellenende

Die Verbandsliga-Volleyballer der beiden Teams der SSG Etzbach sind mit unterschiedlichen Gefühlslagen aus den Auswärtspartien nach längerer Pause im Ligabetrieb zurückgekehrt. Männer TG Konz II – SSG Etzbach 2:3 (22:25, 22:25, 25:19, 25:19, 10:15).







