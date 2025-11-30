Auftritt macht Hoffnung Etzbach: Niederlage trotz „bester Saisonleistung“ Moritz Hannappel 30.11.2025, 22:03 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

In der Volleyball-Verbandsliga Nord überraschte Etzbachs ersatzgeschwächtes Team mit einer engagierten Leistung gegen den Tabellenzweiten. Trotz knapper Sätze bleibt der erste Punktgewinn weiter aus.

Auch wenn am Ende wieder eine 0:3 (23:25, 20:25, 18:25)-Niederlage auf dem Papier stand, war sich Janina Gerhards, Spielertrainerin der SSG Etzbach, sicher: „Das war bisher die beste Saisonleistung.“ Die „Siegstädterinnen“ waren nur mit sechs Spielerinnen zur Auswärtspartie der Volleyball-Verbandsliga Nord nach Morbach, zum SV Haag, gefahren, „alle Positionen waren aber gut besetzt“, so Gerhards.







