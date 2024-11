Etzbacher Teams starten wieder „Es fühlt sich an wie ein zweiter Saisonstart“ 09.11.2024, 11:58 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/razihusin

Die Verbandsliga-Volleyballer und -Volleyballerinnen der SSG Etzbach sind zurück im Ligabetrieb.

Während die SSG-Frauen am 22. September das letzte Mal in Polch in der Halle um Punkte kämpften und siegreich waren, liegt das letzte Spiel der SSG-Männer bereits noch eine Woche länger zurück. Doch auch die Etzbacher Männer durften sich in Vallendar am 15.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen