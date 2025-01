Großer Unterschied in Boppard Erster Bad Salzig empfängt den Letzten Losheim 16.01.2025, 14:50 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/WavebreakMediaMicro

Alles andere als ein 3:0-Sieg für den TV sebamed Bad Salzig gegen den TV Losheim wäre eine Überraschung. Obwohl es in der Hinrunde auch nicht 3:0 für den Spitzenreiter der Volleyball-Oberliga gegen das Schlusslicht hieß.

Nach dem hart erkämpften 3:2 bei der VSG Saarlouis am vergangenen Spieltag dürfte es für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig am Samstag (18.30 Uhr) in der Bopparder Großsporthalle eine ganze Nummer leichter werden – mindestens. Denn größer könnte der Unterschied in der Klasse aktuell nicht sein, da der Tabellenerste (zehn Spiel, zehn Siege) das Schlusslicht (zehn Spiele, zehn Niederlagen) empfängt.

