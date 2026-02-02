3:0-Sieg in Speyer
Erster Auswärtssieg für Koblenz-Maifeld-SG
Volleyball-Oberliga: Die SG Koblenz-Maifeld Volleys sichern sich ihren ersten Auswärtssieg der Saison mit einem klaren 3:0 bei Schlusslicht TSV Speyer. In Sachen Klassenverbleib sieht es wieder ordentlich für die SG aus.

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben am 13. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den geforderten Pflichtsieg letztlich souverän eingefahren. Das 3:0 (25:16, 28:26, 25:12) beim Schlusslicht TSV Speyer war im fünften Auswärtsspiel der Saison zugleich der erste Erfolg in einer fremden Halle und der dritte in der vierten Partie der Rückrunde.

