3:0-Sieg in Speyer Erster Auswärtssieg für Koblenz-Maifeld-SG Christian Müller 02.02.2026, 13:40 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Volleyball-Oberliga: Die SG Koblenz-Maifeld Volleys sichern sich ihren ersten Auswärtssieg der Saison mit einem klaren 3:0 bei Schlusslicht TSV Speyer. In Sachen Klassenverbleib sieht es wieder ordentlich für die SG aus.

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben am 13. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den geforderten Pflichtsieg letztlich souverän eingefahren. Das 3:0 (25:16, 28:26, 25:12) beim Schlusslicht TSV Speyer war im fünften Auswärtsspiel der Saison zugleich der erste Erfolg in einer fremden Halle und der dritte in der vierten Partie der Rückrunde.







Artikel teilen

Artikel teilen