Dass die Volleyballerinnen des SSVGH Idar-Oberstein in der Bezirksklasse auf Rang drei geklettert sind, verdanken sie auch einem gelungenen Comeback.

In der Volleyball-Bezirksklasse reiste das erste Frauenteam des SSVGH Idar-Oberstein zum Auswärtsspiel bei der TGM Mainz-Gonsenheim V. Trotz der Tabellensituation – Gonsenheim belegt derzeit den letzten Platz in der Bezirksklasse – entwickelte sich ein spannendes Duell auf Augenhöhe, das die Gäste am Ende aber souverän mit 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) für sich entscheiden konnten.

Besonders erfreulich war das Comeback von Zuspielerin Anna Schreiner, die nach langer, verletzungsbedingter Pause endlich wieder auf dem Feld stand. Gemeinsam mit Spielertrainerin Angelika Schmidt, die auf der Diagonalposition auflief, setzte sie das gegnerische Team mit präzisem Spielaufbau und kraftvollen Rückraumangriffen unter Druck.

Libera Emily Friesen mit sicherem Auftritt

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leisteten zudem die Schwestern Ariana und Taissa Freimeyer. Während Ariana mit starken Aufschlägen für direkte Punkte sorgte, sicherte Taissa in der Annahme und ermöglichte so den reibungslosen Spielaufbau. Auch Außenangreiferin Änni Werner überzeugte mit druckvollen Schlägen, die der gegnerischen Abwehr das Leben schwer machten.

In der Defensive zeigte sich Libera Emily Friesen sicher und verwandelte gegnerische Angriffe mit präzisen Annahmen in neue Chancen für ihr Team. Mittelblockerin Zoé Rink glänzte sowohl mit beeindruckenden Blocks als auch mit kraftvollen Angriffen.

Mit Selbstvertrauen in den letzten Spieltag

Im zweiten Satz nahm Trainerin Angelika Schmidt taktische Änderungen vor und besetzte die Zuspiel- und Diagonalposition neu: Dita Werner und Viktoria Fotachov komplettierten das Team. Vor allem Dita Werner machte mit ihrem Einsatz in der Feldabwehr auf sich aufmerksam, rettete zahlreiche Bälle und schuf so die Basis für ein kontrolliertes Aufbauspiel.

Das SSVGH-Team ist nun Dritter und geht mit viel Selbstbewusstsein in den letzten Spieltag der Saison. Dieser findet in eineinhalb Wochen zu Hause statt, wenn der MTV Bad Kreuznach sowie die SG TG Worms/TuS Hochheim III in der Halle des Heinzenwies-Gymnasiums zu Gast sein werden.