Mit vier Siegen aus vier Spielen beim Finalturnier in eigener Halle gewannen die Mixed-Volleyballer des TSV Hargesheim den Rheinhessen-Pokal. Es war der Schlusspunkt einer erfolgreichen Saison, die drei Plätze auf dem Podest bescherte.

Klare 2:0-Siege gab es beim rheinhessischen Finalturnier gegen die Mosquitos aus Morschheim, gegen den TV Gonsenheim und den TV Kostheim. Das enge Spiel gegen den TV Bodenheim wurde nach einem 0:1-Satzrückstand noch im Tiebreak gedreht.

Das Team hatte in gleicher Besetzung zuvor im Final Four des Ligenbetriebs das Halbfinale gegen Mainz-Bretzenheim mit 1:3 verloren, sich aber im kleinen Finale mit einem 3:0 gegen den VC Mainz den dritten Platz gesichert.

Enge Partie beschert die Vizemeisterschaft

Zudem jubelten die TSV-Männer über einen überraschenden zweiten Platz in der Seniorenliga Ü35 im Rheinland, in der sie seit mehr als 20 Jahren am Start sind und inzwischen auch altersmäßig zu den Dinosauriern gehören. Die Vizemeisterschaft hinter den Überfliegern aus Neuwied wurde durch ein 3:0 in Feldkirchen abgesichert. Das Ergebnis klingt viel deutlicher, als es der Spielverlauf war. Jeder der drei Sätze endete nur mit zwei Ballpunkten Vorsprung für die nervenstärkeren Hargesheimer.

Diese haben die Saison damit beendet. Es geht nun raus in den Sand des vereinseigenen Beachplatzes. Lediglich Andy Kupferschmidt, Jan Philipp Böhmer, Fritz Rheinländer und Peter Schätzler haben am Wochenende noch weitere Hallenaustritte bei den deutschen Seniorenmeisterschaften, bei denen sie dank ihres Zweitspielrechts als Mainzer beziehungsweise Ahrweilerer Spieler die Farben des TSV Hargesheim in den Altersklassen Ü47, Ü64 und Ü69 hochhalten werden.

Das erfolgreiche Mixed-Team des TSV Hargesheim bildeten: Andy Kupferschmidt, Jan Ph. Böhmer, Esther Mettler, Dr. Peter Schätzler, Petra Busch, Jörg Römer, Angela Ecarius und Boris Frigo.