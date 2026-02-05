Auswärts beim VSC Guldental Entscheidende Wochen für Koblenz-Maifeld-SG Christian Müller 05.02.2026, 13:55 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Spannung in der Volleyball-Oberliga: Die SG Koblenz-Maifeld Volleys kämpfen im engen Abstiegskampf um Punkte. Am Samstag gastiert die SG in Guldental.

Die entscheidenden Wochen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar setzen sich für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys mit einem weiteren Schlüsselduell fort. Am 14. Spieltag gastiert das Team von Trainer Peter Nogueira Schmid beim VSC Spike Guldental, Anpfiff in der Konrad-Frey-Halle in Bad Kreuznach ist am Samstag um 14 Uhr.







