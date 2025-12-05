Eine wichtige Partie für die Koblenz-Maifeld-SG

In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht ein packendes Volleyball-Duell bevor: Die SG Koblenz-Maifeld Volleys kämpfen im Abstiegskampf gegen den TV Wiesbach um wichtige Punkte. Entscheidet das Heimrecht?
Für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys steht im Abstiegsrennen der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ein Schlüsselspiel an. Trainer Peter Nogueira Schmid tituliert das Duell mit dem TV Wiesbach am Sonntag (ab 16 Uhr) in der Halle der Albert-Schweitzer-Realschule in Koblenz sogar martialisch als „Do-or-Die-Spiel“.