SG spielt beim TV Holz II Eine lange Auswärtsfahrt für die Maifelderinnen Christian Müller 23.01.2025, 12:10 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/WavebreakMediaMicro

Nach dem Heimsieg gegen Heiligenstein geht es für die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys mit einem schwierigen Auswärtsspiel weiter: beim Aufstiegsaspiranten TV Holz II.

Eine der längsten Auswärtsfahrten in dieser Saison der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht am Wochenende für die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys an – und eine der schwierigsten Aufgaben. Denn wenn sie am Samstag (ab 19 Uhr) in der Friedrich-Schiller-Schulsporthalle in Heusweiler bei den proWin Volleys TV Holz II gastieren, sind sie gegen den aktuellen Zweiten und Titelaspiranten klarer Außenseiter.

