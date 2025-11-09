0:3 gegen TV Wiesbach Ein Tag zum Vergessen für den TV sebamed Bad Salzig 09.11.2025, 10:57 Uhr

i Der TV sebamed Bad Salzig (in Blau, von links mit Jan Schulz-Utermöhl und Paul Kneb) musste sich dem TV Wiesbach in Boppard mit 0:3 geschlagen geben. Mark Dieler

Nach drei Siegen aus den ersten vier Spielen hat der Neuling TV sebamed Bad Salzig das zweite Mal in dieser Regionalliga-Saison verloren – und das deutlich beim 0:3 gegen den TV Wiesbach.

Aufsteiger TV sebamed Bad Salzig hat am fünften Spieltag der Volleyball-Regionalliga Südwest mit 0:3 (20:25, 21:25, 23:25) gegen den TV Wiesbach in Boppard verloren. Mit acht Punkten rangiert Bad Salzig nun im Tabellenmittelfeld.„Es war bisschen ein Tag zum Vergessen“, sagte Julius Hammes, der Sprecher und Spieler des TV sebamed Bad Salzig, der sich einen schöneren Geburtstag gewünscht hätte: „Wir haben eine unglückliche Partie abgeliefert.







