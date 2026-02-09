Der VBC Ediger-Eller ist zurück in der Verbandsliga – sein Meisterstück machte der VBC schon am fünftletzten Spieltag in Bremm.
Das ist rekordverdächtig: Bereits nach 12 von 16 Spieltagen steht der VBC Ediger-Eller als Meister in der Volleyball-Bezirksliga und somit als Aufsteiger in die Verbandsliga fest. Die Siege Nummer elf und zwölf durften die Moselaner in der Bremmer Grundschulturnhalle gegen Schlusslicht SG Westerwald Volleys III (3:1) und den Zweiten VC Lahnstein (3:0) bejubeln.