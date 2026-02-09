VBC Ediger-Eller Ein Bezirksliga-Meister im Schnelldurchgang Michael Bongard 09.02.2026, 14:52 Uhr

i Meister in der Bezirksliga - und das nach 12 von 16 Spieltagen: Der VBC Ediger-Eller (von links) um Christof Dorwo, Lorenz Niemann, Co-Trainerin Kim Comes, Felix Dreis, Mario Mertens, Falco Huhn, Irfanullah Safi, Holger Unzen, Joan Long Pham, Trainer Hubertus Niemann (Nummer 9), Kapitän Christopher van Heeswyk (Nummer 3), Co-Trainer Pascal Kroth und Andreas Musti. Alfons Benz

Der VBC Ediger-Eller ist zurück in der Verbandsliga – sein Meisterstück machte der VBC schon am fünftletzten Spieltag in Bremm.

Das ist rekordverdächtig: Bereits nach 12 von 16 Spieltagen steht der VBC Ediger-Eller als Meister in der Volleyball-Bezirksliga und somit als Aufsteiger in die Verbandsliga fest. Die Siege Nummer elf und zwölf durften die Moselaner in der Bremmer Grundschulturnhalle gegen Schlusslicht SG Westerwald Volleys III (3:1) und den Zweiten VC Lahnstein (3:0) bejubeln.







