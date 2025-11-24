0:3-Niederlage in Landau Ein Aufschlagfehler kostet den SSVGH den ersten Satz 24.11.2025, 12:15 Uhr

i Der SSVGH Idar-Oberstein verlor das Auswärtsspiel bei Tabellenführer ASV Landau 0:3, hielt aber in zwei Sätzen trotz des Ausfalls zweier wichtiger Offensivstützen gut mit. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Dem SSVGH Idar-Oberstein fehlte es bei Tabellenführer ASV Landau an Angriffspower. Trotzdem zogen sich die Heinzenwiesler ordentlich aus der Affäre und schrammten zweimal am Satzgewinn vorbei.

Eine ärgerliche Niederlage musste die erste Männermannschaft des SSVGH Idar-Oberstein in der Volleyball-Verbandsliga beim Tabellenführer, dem ASV Landau, quittieren. Dennoch war Spielertrainer Sebastian Scherer gar nicht so unglücklich mit der Partie, zog er bei seiner Bewertung doch auch die ungünstige Personalsituation ins Kalkül: „Wir haben eigentlich ganz ordentlich dagegengehalten, in Anbetracht der Tatsache, dass uns mit Levan Jishkariani ...







