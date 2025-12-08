Wieder zwei 3:0-Siege Ediger-Eller dominiert die Bezirksliga nach Belieben Michael Bongard 08.12.2025, 16:08 Uhr

i Der VBC Ediger-Eller um Trainer Hubertus Niemann (rechts) ist die klare Nummer eins in dieser Saison in der Bezirksliga. VBC Ediger. Hubertus Niemann

Der VBC Ediger-Eller ist in der Bezirksliga nicht zu stoppen und kann sich bald schon Gedanken um die Rückkehr in die Verbandsliga machen.

Sieben Spiele, sieben Siege – und alle in 3:0-Sätzen: So lautet die beeindruckende Bilanz des Volleyball-Bezirksligisten VBC Ediger-Eller einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde. In Bremm wurde der klare Tabellenführer VBC seiner Favoritenrolle beim 3:0 (25:16, 26:24, 25:18) gegen den VC Neuwied und beim 3:0 (25:15, 25:15, 26:24) gegen den TuS Schweich II gerecht.







