Ediger-Eller dominiert die Bezirksliga nach Belieben

Der VBC Ediger-Eller ist in der Bezirksliga nicht zu stoppen und kann sich bald schon Gedanken um die Rückkehr in die Verbandsliga machen.
Sieben Spiele, sieben Siege – und alle in 3:0-Sätzen: So lautet die beeindruckende Bilanz des Volleyball-Bezirksligisten VBC Ediger-Eller einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde. In Bremm wurde der klare Tabellenführer VBC seiner Favoritenrolle beim 3:0 (25:16, 26:24, 25:18) gegen den VC Neuwied und beim 3:0 (25:15, 25:15, 26:24) gegen den TuS Schweich II gerecht.