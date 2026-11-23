Koblenz-Maifeld-SG ohne Chance Dritter Satz ist „schallende Ohrfeige“ für Volleys Christian Müller 23.11.2026, 13:22 Uhr

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In der Oberliga kassieren die SG Koblenz-Maifeld Volleys beim Tabellendritten eine klare 0:3-Niederlage. Trotz guter Ansätze reichte es nicht gegen ein starkes Heiligenstein.

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben die Überraschung verpasst und am 8. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar klar mit 0:3 (21:25, 16:25, 10:25) beim Tabellendritten TuS Heiligenstein verloren. Die Gastgeberinnen seien ihrer Favoritenrolle in heimischer Rhein-Pfalz-Halle gerecht geworden, meinte Trainer Peter Nogueira Schmid, allerdings auch, „weil wir nicht an unsere Leistungsgrenze herangekommen sind.







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