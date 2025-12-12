Frauen hoffen auf erste Punkte Doppelter Doppel-Heimspieltag für die SSG Etzbach Moritz Hannappel 12.12.2025, 13:11 Uhr

i Die ersten Punkte der Saison? Alisha Schneider (hier im Angriff gegen die TG Trier) hofft mit der SSG Etzbach beim Heimspieltag auf etwas Zählbares. Jürgen Augst/byJogi

Festtag für die SSG Etzbach: Ein doppelter Doppel-Heimspieltag steht an. Während die Männer gegen den Tabellenzweiten Mosella Schweich und das junge, motivierte Team aus Mülheim antreten, peilen die Frauen ihre ersten Punkte der Saison an.

Wenn die Verbandsliga-Volleyballteams der SSG Etzbach am Samstag in der Großsporthalle Hamm ihren gemeinsamen Doppel-Heimspieltag bestreiten, bekommen es die Männer und Frauen mit ähnlichen Aufgaben zu tun – zumindest bei dem Blick auf die Tabellen. Mit der Mosella Schweich (Männer) und dem TV Vallendar II (Frauen) erwarten beide Mannschaften ein Spitzenteam der jeweiligen Liga, mit dem TV Mülheim (Männer) und den Westerwald Volleys II (Frauen) ...







