0:3 gegen VfL Oberbieber
Doppelblock stoppt den VSC Guldental 
Symbolbild
Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Mit einem Rückschlag geht der VSC Guldental in die Weihnachtspause. Im letzten Spiel des Jahres unterlag das Team dem stark auftretenden VfL Oberbieber deutlich.

Lesezeit 1 Minute
Dass es zum vorläufigen Abschied aus der Langenlonsheimer Schulsporthalle eine deutliche 0:3 (-21, -20, -22)-Niederlage setzte, hatten die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental nicht erwartet. Vor eigenem Anhang gelang es nicht, den VfL Oberbieber zu stoppen.

Ressort und Schlagwörter

Sport