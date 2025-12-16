0:3 gegen VfL Oberbieber: Doppelblock stoppt den VSC Guldental
0:3 gegen VfL Oberbieber
Doppelblock stoppt den VSC Guldental
Mit einem Rückschlag geht der VSC Guldental in die Weihnachtspause. Im letzten Spiel des Jahres unterlag das Team dem stark auftretenden VfL Oberbieber deutlich.
Lesezeit 1 Minute
Dass es zum vorläufigen Abschied aus der Langenlonsheimer Schulsporthalle eine deutliche 0:3 (-21, -20, -22)-Niederlage setzte, hatten die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental nicht erwartet. Vor eigenem Anhang gelang es nicht, den VfL Oberbieber zu stoppen.