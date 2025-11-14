VSC Guldental reist in Pfalz Die Stimmung im Training ist bestens 14.11.2025, 11:31 Uhr

i Andreas Scherf (blaues Shirt) wird den VSC Guldental auch in Landau coachen. Klaus Castor

Nächstes Auswärtsspiel für den VSC Guldental: In Landau möchten die Oberliga-Volleyballerinnen ihren dritten Rang verteidigen.

Mit dem Rückenwind des Auswärtssiegs in Polch bei der SG Koblenz fahren die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental am Samstag zum Rivalen ASV Landau.Mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein machen sich die Guldentalerinnen auf den Weg in die Pfalz zum Sechsten, der seine beste Spielerin nach der vergangenen Saison verloren hat.







