Idar-Oberstein-Teams auswärts Die SSVGH-Verbandsliga-Mannschaft muss wachsam sein Sascha Nicolay 11.12.2025, 14:40 Uhr

i Der SSVGH Idar-Oberstein möchte in der Verbandsliga beim TV Gau-Algesheim seiner Favoritenrolle gerecht werden. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Spannung pur bei den Volleyball-Teams des SSVGH Idar-Oberstein: Vorjahres-Dritter gefordert, Abstiegskampf flammt auf. Überraschungen und wichtige Punkte stehen auf dem Spiel.

Am letzten Spieltag 2025 sind die vier Volleyball-Teams des SSVGH Idar-Oberstein am Wochenende noch einmal auswärts gefordert.Die zweite Frauenmannschaft möchte den vergangenen Heimspieltag gerne vergolden und spekuliert bei der TSVgg Stadecken-Elsheim IV auf weitere Zähler gegen den Abstieg aus der Kreisliga.







