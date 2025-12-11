Die SSVGH-Verbandsliga-Mannschaft muss wachsam sein

Spannung pur bei den Volleyball-Teams des SSVGH Idar-Oberstein: Vorjahres-Dritter gefordert, Abstiegskampf flammt auf. Überraschungen und wichtige Punkte stehen auf dem Spiel.
Am letzten Spieltag 2025 sind die vier Volleyball-Teams des SSVGH Idar-Oberstein am Wochenende noch einmal auswärts gefordert.Die zweite Frauenmannschaft möchte den vergangenen Heimspieltag gerne vergolden und spekuliert bei der TSVgg Stadecken-Elsheim IV auf weitere Zähler gegen den Abstieg aus der Kreisliga.