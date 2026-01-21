Als zu pessimistisch entpuppte sich die Prognose von Manuel Scherer, dem Cheftrainer des SSVGH Idar-Oberstein. Seine Landesliga-Mannschaft gewann überraschend auswärts. Und auch die Kreisliga-Frauen sorgen für strahlende Gesichter im Verein.
„Alles mehr als nichts wäre eine große Überraschung“, hatte der Cheftrainer der ersten Männermannschaft des SSVGH Idar-Oberstein, Manuel Scherer, vor dem schweren Verbandsliga-Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten, den VBC Ludwigshafen, düster proklamiert.