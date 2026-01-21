Landesliga-Männer überraschen Die SSVGH-Küken feiern den vierten Sieg in Serie Sascha Nicolay 21.01.2026, 13:29 Uhr

i Die Heinzenwies-Küken, das Kreisliga-Team des SSVGH Idar-Oberstein, surft auf einer Erfolgswelle. Gegen den TV Hechtsheim III gab es den vierten Sieg in Serie. Sascha Klein

Als zu pessimistisch entpuppte sich die Prognose von Manuel Scherer, dem Cheftrainer des SSVGH Idar-Oberstein. Seine Landesliga-Mannschaft gewann überraschend auswärts. Und auch die Kreisliga-Frauen sorgen für strahlende Gesichter im Verein.

„Alles mehr als nichts wäre eine große Überraschung“, hatte der Cheftrainer der ersten Männermannschaft des SSVGH Idar-Oberstein, Manuel Scherer, vor dem schweren Verbandsliga-Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten, den VBC Ludwigshafen, düster proklamiert.







