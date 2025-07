Wenn mit Buchhaltung betraute Menschen sagen, dass sie „voll im Soll“ sind, ist das ein gutes Zeichen – auch beim Sport. Das Steuerbüro Schmidt und Partner hat sein Auftaktspiel beim Freiluft-Volleyballturnier im heimischen Attenhausen gewonnen. Erstmals nimmt man teil, sozusagen als Betriebssportgruppe. „Das kam aus dem Büro selbst“, erzählt der Chef Stefan Schmidt, ehe er selbst wieder nach Bällen hechtet: „Ich spiele mit, ansonsten halte ich mich raus.“ Von 30 Mitarbeitenden hat sich rund die Hälfte zum Training eingefunden. Einheitliche T-Shirts fördern den Teamgeist.

Halbes Dutzend Teams aus dem Ort sind am Start

Vereinsspieler bieten die Steuerberater nicht auf, aber einen „alteingesessenen Faustballer“. Mit der Frauenquote, die beim Mixed-Turnier vorgeschrieben ist, haben sie keine Probleme in ihrem Beruf. Letztlich stellt sich die Mannschaft von selbst auf und sorgt für Lokalkolorit. Sechs Teams aus Attenhausen sind beim Turnier mit von der Partie. „Die Aktiven Passiva“ nennt sich das Steuerbüro, die weiteren heißen „Pritsch Perfect IV“, „Schmetterlinge am Ballermann“, „Ötti Allstars“, „Pausenzigarette“ und „Die Kuckucks“.

i Rasante Szenen sind an der Netzkante zu beobachten. Hier gilt es, den Angriff der Konkurrenz mit einem stabilen Block abzuwehren. Thorsten Stötzer

Ansonsten ist die Beteiligung geringer als bei früheren Auflagen der Veranstaltung. Insgesamt 27 Mannschaften dürften einen Minusrekord darstellen bei 33 Turnieren in mittlerweile 35 Jahren. „Das tut dem Spaß jedoch keinen Abbruch“, beruhigt Christian Strack aus dem fünfköpfigen Vorstand des TuS Attenhausen, der sich eine neue Struktur mit Kollegial-System gegeben hat. Der Ferienstart und ein zweitägiges Turnier im unweit von Limburg gelegenen Hünfeldener Ortsteil Mensfelden – für viele womöglich attraktiver als ein einzelner Tag in Attenhausen – haben womöglich einiges an Zuspruch gekostet.

Formation aus Aachen hat die weiteste Anreise

Doch es herrscht Zuversicht auf mehr Anmeldungen im Jahr 2026. Und in sportlich-geselliger Form treffen sich wieder „alte Bekannte und neue Gesichter“ auf sechs Spielfeldern und drum herum. Die weiteste Anreise hat eine Formation aus Aachen hinter sich. „Mittlerweile kommen Eltern mit ihren Kindern und spielen in einem Team“, berichtet Christian Strack. Auf eine Altersspanne von 17 bis 63 Jahren bringt es etwa die TG Rüdesheim, deren Turniername „Ob du besoffen bist, hab ich gefragt?“ lautet.

Die Rheingauer verzichten für das Turnier auf den Höhen von Dörsbach und Hasenbach auf Rhein in Flammen in ihrer Heimatstadt. „Wir übernachten hier und lassen das gemütlich ausklingen“, erklären Till und Anja. Wie die Rüdesheimer zelten noch manche Gruppen mehr an der „Waldhaus-Arena“. „Solides Mittelfeld“ nennen sie als sportlichen Anspruch. „Man will die Spiele schon gewinnen“, aber der Ehrgeiz hat seine Grenzen. Schiedsrichter braucht man nicht, pausierende Teams pfeifen und zählen die Punkte.

i Interessante Alternative zur Anzeigetafel: Beim Zählen der Punkte helfen die guten alten Wäscheklammern. Thorsten Stötzer

Statt Zeitlupen und Video-Check erschallt ein heiterer Zuruf: „Mach’s nochmal, ich hab’s nicht gesehen.“ Der Wind ist ein kleiner zu beachtender Faktor bei den Aufschlägen und beim Pritschen. Aber es klappt noch meistens mit der Ballkontrolle. Der TuS-Vorstand freut sich, dass das Rote Kreuz wieder mit einem Rettungswagen vor Ort ist, bei kleineren Verletzungen hilft und dazu Spenden sammelt. Das Wetter spielt mit, von freiem Oberkörper bis zur langen Gymnastikhose erlaubt der Dresscode alles.

Marvin fällt als Paradiesvogel auf, irgendwie blau und gelb gemustert von der Hose bis zum Hut im Design einer Supermarktkette. Dabei arbeitet er gar nicht im Einzelhandel, sondern erläutert: „Das ist mein Rock-am-Ring-Outfit.“ Camping, „coole Leute“, Spaß – das verbindet die Veranstaltungen. „Bei Rock am Ring ist die Musik besser“, meint hingegen der Spieler des TV Nievern. Dafür steht unter dem Motto „Sun, Fun und Äktschen“ in Attenhausen womöglich eine Titelverteidigung auf der Agenda. „Wir hatten zwei Mal hintereinander die Rote Laterne“. Vielleicht gelinge sogar ein Hattrick, denn „wir trainieren gar nicht, spielen nur ein Mal im Jahr“.