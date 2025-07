Am Ende siegte dann auch ein Gastgeberdup. Selina Reinhardt setzte sich mit Behzad Valizadeh beim VSC-Guldental-Turnier „Beach am Bach“ durch.

„Beach am Bach“, das Beachvolleyball-Turnier des VSC Guldental war eine tolle Sache. Am ersten Tag spielten 20 Mannschaften im Vier-gegen-vier beim Hobbyturnier. Zu Beginn tummelten sich fast 100 Spieler und Spielerinnen auf den vier Feldern. Insgesamt hatten sich vier VSC-Team angemeldet. Unter anderem die „Muttis“, alles junge Mütter aus den VSC Reihen, die freilich nicht über die Gruppenphase hinaus kamen. Dagegen gewann Vanessa Nickel, Spielerin des Oberliga-Teams, mit ihrer Equipe „der Klügere gibt nach“ das Turnier.

Am zweiten Tag gingen dann die aktiven Spieler auf den Sand, hier standen sich je zwei Akteure gegenüber. An diesem Tag spielten zehn Mannschaften vom VSC Guldental und zehn auswärtige Teams das Turnier aus. Nach vielen spannenden Spielen gewannen die VSC’ler Selina Reinhardt mit Behzad Valizadeh gegen Luca Didovic aus Gensingen mit seiner Partnerin das Endspiel. Platz drei ging ebenfalls mit Julius Becker und Melina Frey an ein Duo aus Guldental.