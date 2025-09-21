Starker Kampf gegen Konstanz Die Mischung macht’s bei den neuen Westerwald Volleys 21.09.2025, 15:23 Uhr

i Einer der Neuen, die bei ihrem Debüt im WWV-Trikot überzeugten: Zuspieler Moritz Kilp wurde nach dem Heimsieg in Ransbach-Baumbach als wertvollster Spieler ausgezeichnet. Marco Rosbach

Von Volleyball-Spektakel hatte Matthias Mollenhauer vor seinem ersten Spiel als Trainer der Westerwald Volleys gesprochen. Die Mannschaft nahm sich die Worte zu Herzen und bot ihren Fans ein packendes Heimspiel gegen den USC Konstanz.

Es waren nicht die ersten Matchbälle für die Westerwald Volleys an diesem mit viel Vorfreude und Spannung erwarteten Volleyball-Abend, aber diese Chance beim Stand von 24:22 im vierten Satz sollte unbedingt genutzt werden. „Punkt! Punkt!“, dröhnte es von der voll besetzten Tribüne der Ransbach-Baumbacher Sporthalle Richtung Spielfeld, wo auch der neue Trainer die Stimmung aufnahm.







