TVV verliert in Waldgirmes Die erste Niederlage für Vallendarerinnen Lutz Klattenberg 22.09.2025, 12:40 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Zwar haben die Vallendarer Volleyballerinnen ihre erste Niederlage in der Regionalliga kassiert, aber immerhin nahmen sie aus Waldgirmes einen Punkt mit nach Hause.

Im dritten Spiel in der Volleyball-Regionalliga Südwest setzte es für die Aufsteigerinnen vom TV Vallendar die erste Niederlage. Eine Niederlage, die allerdings weniger schmerzt, denn beim 3:2 (23:25, 25:23, 15:25, 25:19, 15:11)-Erfolg des TV Waldgirmes II entführte der TVV zumindest einen Zähler aus der Lahntalhalle.







