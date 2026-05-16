Bei den 29. Dernbacher Beach Days setzten sich zwei Lokalmatadore durch, die schon im vergangenen Jahr obenauf waren. Dass es für Alexander Krippes und Manuel Lohmann erneut zum Sieg reichte, überraschte die beiden Routiniers aber selbst am meisten.
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Es war die 29. Auflage der Beach Days, doch für Neues sind sie immer offen in Dernbach. Und so gab es im Jahr vor dem runden Geburtstag eine Premiere, die das Prädikat „äußerst geglückt“ verdient, wie die Verantwortlichen um Turnierleiter Steffen Siry und den Vereinsvorsitzenden Simon Krippes zufrieden feststellen durften.