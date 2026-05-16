Wetterglück und tolle Premiere Dernbacher Duo verteidigt Titel bei 29. Beach Days Marco Rosbach 16.05.2026, 10:52 Uhr

i Auch das Halbfinale gegen Lukas Salimi (blaues Trikot) und Peter Wolf (vorne links) entschieden Manuel Lohmann und Alexander Krippes (schwarze Trikots, von links) glatt in zwei Sätzen für sich. Im Finale der Beach Days erfuhren die Routiniers des BC Dernbach dann mehr Widerstand. Marco Rosbach

Bei den 29. Dernbacher Beach Days setzten sich zwei Lokalmatadore durch, die schon im vergangenen Jahr obenauf waren. Dass es für Alexander Krippes und Manuel Lohmann erneut zum Sieg reichte, überraschte die beiden Routiniers aber selbst am meisten.

Es war die 29. Auflage der Beach Days, doch für Neues sind sie immer offen in Dernbach. Und so gab es im Jahr vor dem runden Geburtstag eine Premiere, die das Prädikat „äußerst geglückt“ verdient, wie die Verantwortlichen um Turnierleiter Steffen Siry und den Vereinsvorsitzenden Simon Krippes zufrieden feststellen durften.







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