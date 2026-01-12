SG bezwingt Oberbieber 3:1 Derbysieg ist Auftakt nach Maß für die Maifeld Volleys Christian Müller 12.01.2026, 14:49 Uhr

i Der Block der SG Koblenz-Maifeld Volleys stand gut gegen den VfL Oberbieber (weinrote Trikots) - und die Maifelderinnen bejubelten am Ende einen 3:1-Erfolg. Jörg Niebergall

Volleyball-Oberliga: Die SG Koblenz-Maifeld Volleys dreht das Hinspielergebnis gegen VfL Oberbieber und sichert sich mit dem 3:1 wertvolle Punkte im Abstiegskampf.

Revanche zum Rückrundenauftakt: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben das Rheinlandderby in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen den VfL Oberbieber mit 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:18) gewonnen, damit das Hinspielergebnis umgedreht und „drei extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf“ verbucht, wie Trainer Peter Nogueira Schmid sagte.







