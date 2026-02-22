1:3 gegen Schlusslicht Rodheim verloren, die Chancen auf den Klassenverbleib in der Regionalliga sind für den Tabellenvorletzten TV sebamed Bad Salzig rapide gesunken.
Drei Punkte mussten her, doch daraus ist nichts geworden: Der TV sebamed Bad Salzig hat in der Volleyball-Regionalliga Südwest das Kellerduell gegen das Schlusslicht SG Rodheim mit 1:3 (23:25, 23:25, 25:17, 21:25) in Boppard verloren. Nach nur einem Jahr in der Regionalliga droht dem Neuling der sofortige Wiederabstieg.