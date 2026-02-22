1:3 gegen Rodheim
Der TV sebamed Bad Salzig steht vor dem Abstieg
Ball im Netz, Punkte weg: Der TV sebamed Bad Salzig um (von links) Lukas Rikl, Bjarne Giersch und Paul Knep hat das Kellerduell
Ball im Netz, Punkte weg: Der TV sebamed Bad Salzig um (von links) Lukas Rikl, Bjarne Giersch und Paul Knep hat das Kellerduell in Boppard gegen die SG Rodheim mit 1:3 verloren und steht vor dem Abstieg aus der Regionalliga.
Mark Dieler

1:3 gegen Schlusslicht Rodheim verloren, die Chancen auf den Klassenverbleib in der Regionalliga sind für den Tabellenvorletzten TV sebamed Bad Salzig rapide gesunken.

Lesezeit 1 Minute
Drei Punkte mussten her, doch daraus ist nichts geworden: Der TV sebamed Bad Salzig hat in der Volleyball-Regionalliga Südwest das Kellerduell gegen das Schlusslicht SG Rodheim mit 1:3 (23:25, 23:25, 25:17, 21:25) in Boppard verloren. Nach nur einem Jahr in der Regionalliga droht dem Neuling der sofortige Wiederabstieg.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport