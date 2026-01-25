Der TV sebamed Bad Salzig kann doch noch gewinnen in der Regionalliga: Nach fast vier Monaten Erfolglosigkeit gab es einen überraschenden 3:2-Sieg beim Tabellendritten Walpershofen.
Der TV sebamed Bad Salzig hat sich im Abstiegskampf der Volleyball-Regionalliga Südwest eindrucksvoll zurückgemeldet: Der Aufsteiger gewann beim Tabellendritten TV Walpershofen mit 3:2 (25:23, 21:25, 23:25, 25:23, 15:8).Durch den Sieg im Tiebreak bekam Bad Salzig zwei Punkte, Verlierer Walpershofen nach den fünf Sätzen (103 Minuten Spielzeit) immerhin noch einen.