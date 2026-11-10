3:1 gegen den TuS Gensingen Der TV sebamed Bad Salzig landet einen Pflichtsieg Michael Bongard 10.11.2026, 11:42 Uhr

i Der TV sebamed Bad Salzig schlug den Tabellenvorletzten TuS Gensingen in Boppard mit 3:1. TV sebamed Bad Salzig

Der TV sebamed Bad Salzig hatte in der Volleyball-Oberliga nur in Satz drei Probleme mit dem TuS Gensingen. Ansonsten war es eine klare Sache für den Favoriten beim 3:1 in Boppard.

Der TV sebamed Bad Salzig hat am sechsten Spieltag der Volleyball-Oberliga in seiner Heimstätte Boppard den Neunten und damit Tabellenvorletzten TuS Gensingen mit 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:13) bezwungen. Für die sebamed-Volleys war es der vierte Sieg, mit elf Punkten hat man als Tabellenfünfter Tuchfühlung zur Spitzengruppe.







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