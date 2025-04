Der letzte Spieltag der Volleyballer vom Schulsport-Verein des Heinzenwies-Gymnasiums (SSVGH) aus Idar-Oberstein brachte zwar nicht den maximalen sportlichen Erfolg, förderte aber interessante Erkenntnisse zu Tage.

Die erste Erkenntnis war keine ganz neue: Die zweite Männermannschaft des SSVGH dominierte die Bezirksklasse nach Belieben und stieg im ersten Jahr ihres Bestehens mit 16 Siegen aus 16 Spielen mehr als souverän in die Bezirksliga auf; ein Fakt, der schon vor diesem Spieltag feststand.

Toller Abschlusserfolg für Mirko Hellwig

Trotzdem ist es der Mischung aus jüngeren U18- und älteren Ü30-Spielern hoch anzurechnen, dass sie vor den finalen Partien den Ehrgeiz entwickelte, ihre weiße Weste beizubehalten und in heimischer Halle zwei ungefährdete 3:0-Siege gegen die TSG Bechtheim und den TV Laubenheim einzufahren. „Das war über die ganze Saison ein starker Auftritt unserer Zweiten und ein toller Abschlusserfolg für ihren Betreuer Mirko Hellwig, der seit vielen Jahren total engagiert mitarbeitet und nun aus persönlichen Gründen kürzertreten möchte. Dieser grandiose Start-Ziel-Sieg ist auch sein Verdienst“, bilanzierte Cheftrainer Manuel Scherer, der zum Saisonabschluss den Hallen-DJ gab.

Die weiteren Erkenntnisse betreffen die erste Männermannschaft, das Volleyball-Aushängeschild der Region. Hier wird in der kommenden Saison ein Umbruch notwendig sein, den Manuel Scherer und sein Trainerteam ohnehin anstreben: „Wenn wir komplett sind und häufiger gemeinsam intensiv trainiert hätten, hätten wir in dieser Spielzeit vermutlich gute Chancen zumindest auf den Relegationsrang gehabt.“ Allein, Scherers Konjunktive lassen erahnen, dass dies zu selten der Fall war und so musste der Coach am letzten Saisonspieltag noch zwei Niederlagen quittieren.

Erste Mannschaft unterliegt 0:3 gegen den Meister und 2:3 nach 2:0-Satzführung

Beim 0:3 gegen sehr starke Bretzenheimer hatte der SSVGH der Wucht und Dynamik der Gäste nichts entgegenzusetzen und gratulierte den Landeshauptstädtern zur Meisterschaft („Hochverdient. Die stärkste Mannschaft der Liga.“ – Manuel Scherer). Beim 2:3 (nach 2:0-Satzführung) gegen den VBC Ludwigshafen, der mit einer sehr talentierten U23-Mannschaft in der Schmuckstadt antrat, sah man über weite Strecken, zu was die Scherer-Schützlinge in der Lage sind, aber eben auch, dass vor allen den erfahreneren Akteuren ab Durchgang Nummer drei nach und nach ein wenig die Luft ausging. Manuel Scherer reagierte mit viel Einsatzzeit für seine Youngster Johannes Wild, Dominik Loch, Nick Brusius, Mattis Ruppenthal und Libero Ivan Reinganz und erhielt dafür gratis Erkenntnis Nummer drei.

„Die Fünf, die in der Bezirksklasse alles in Grund und Boden spielen, haben gegen zwei absolute Spitzenmannschaften gesehen, was Volleyball in der Verbandsliga bedeutet, vor allem in puncto Schlaghärte und Tempo. Da werden wir sie in der kommenden Saison einsetzen und so, wie sie sich diesmal präsentiert haben und vor allem, mit welchem überragenden Trainingseifer sie Woche für Woche bei der Sache sind, ist mir da überhaupt nicht bange. Sie sind das Produkt unserer tollen Synergie mit dem Heinzenwies-Gymnasium und unser Faustpfand für die Zukunft, darauf setzen wir“, so Scherer.

Beeindruckende Spielerdecke

Der Chefcoach ist sich aber auch bewusst, dass die jungen Spieler ein stabiles Gerüst um sich herum brauchen und so möchte er seine erfahrenen Cracks noch nicht so ganz aus der Verantwortung nehmen: „Mein Bruder und Trainerkollege Sebastian ist nach wie vor der beste Zuspieler der Liga, Lewan Jishkariani, Oli Neufeld und Andy Schade sind unsere Power-Hitter, Flo Lehnen ist eine Waffe vor allem im Block und auch alle anderen Kaderspieler werden wir brauchen, um die Jungen zu führen“, erklärt er.

So oder so, der SSVGH steht auf einem sehr stabilen Fundament. Mit einer zweiten Frauen- und Herrenmannschaft, die beide den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse geschafft haben, einer ersten Frauenmannschaft in der Bezirksliga und einer ersten Männermannschaft in der höchsten Spielklasse des Landes kann der Schulsportverein Volleyball für jedes Niveau anbieten. Sowohl die U18-Schulmannschaft der Mädchen als auch die U16 der Jungen vertreten Rheinland-Pfalz beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin. Die Spielerdecke und -dichte ist beeindruckend (bei den Männerteams schafften es nicht alle Spieler in den Kader) und der Fluss an neuen Talenten trägt viel Wasser: „Heinzenwies-Lehrer Florian Schinz hat mir berichtet, dass am Freitag 23 Kinder zwischen elf und sechzehn Jahren in seiner AG-Stunde waren“, erzählt Manuel Scherer und schüttelte ungläubig den Kopf ob der letzten Erkenntnis des Tages: „Das ist einfach nur Wahnsinn!“