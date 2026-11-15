Die Situation ist nicht leicht, denn nach fünf Spielen, aus denen nur ein Punkt hängen geblieben ist, laufen die Westerwald Volleys der Musik in der Dritten Liga hinterher. Trainer Matthias Mollenhauer hat ein Problem ausgemacht – aber auch Hoffnung.
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„Kopfsache“, brachte Matthias Mollenhauer auf den Punkt, warum seine Mannschaft auch das fünfte Spiel in der Dritte Liga Süd verloren hat. „Natürlich haben wir Fehler gemacht, aber wir dürfen uns jetzt nicht einreden, dass alles schlecht war“, appellierte der Trainer der Westerwald Volleys, das „Mindset“ nicht zur Großbaustelle zu machen.