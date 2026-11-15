Schon die fünfte Niederlage Der Kopf macht den Westerwald Volleys zu schaffen Marco Rosbach 15.11.2026, 21:13 Uhr

i Der junge Moritz Heinrich sorgte für frischen Wind im Spiel der Westerwald Volleys. Mehr als ein gewonnener dritter Satz sprang in Heidelberg aber nicht heraus für die Mannschaft von Trainer Matthias Mollenhauer. Andreas Hergenhahn

Die Situation ist nicht leicht, denn nach fünf Spielen, aus denen nur ein Punkt hängen geblieben ist, laufen die Westerwald Volleys der Musik in der Dritten Liga hinterher. Trainer Matthias Mollenhauer hat ein Problem ausgemacht – aber auch Hoffnung.

„Kopfsache“, brachte Matthias Mollenhauer auf den Punkt, warum seine Mannschaft auch das fünfte Spiel in der Dritte Liga Süd verloren hat. „Natürlich haben wir Fehler gemacht, aber wir dürfen uns jetzt nicht einreden, dass alles schlecht war“, appellierte der Trainer der Westerwald Volleys, das „Mindset“ nicht zur Großbaustelle zu machen.







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