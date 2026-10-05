Nach nur zwei Heimpunkten Der Blick des SSVGH muss erst einmal nach unten gehen Sascha Nicolay 05.10.2026, 14:26 Uhr

i Knallharte und gute Angriffsschläge wechselten sich mit haarsträubenden Fehlern zu oft ab – und so holte der SSVGH Idar-Obersstein beim ersten Verbandsliga-Heimspieltag nur zwei Punkte. Michael Greber

Der SSVGH Idar-Oberstein hadert in der Volleyball-Verbandsliga mit schwankenden Leistungen und muss sich nach nur zwei Punkten aus dem ersten Heimspieltag nach unten orientieren. Trotz eines 3:2-Siegs gegen Simmern rückt das Saisonziel in Ferne.

Die Verbandsliga-Volleyballer des SSVGH Idar-Oberstein quälten sich bei ihrem ersten Heimspieltag zu zwei Punkten und müssen tabellarisch ihren Blick zunächst einmal nach unten richten. Nach einer verdienten 1:3-Niederlage gegen die SG Rheinhessen und einem mühsamen 3:2 gegen den BGV Simmern ist das Saisonziel „Um die vordere Plätze mitspielen“ zunächst einmal in weite Ferne gerückt.







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