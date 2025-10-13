Westerwald Volleys verlieren Dem Aus von Jonathan Waters folgt der Bruch 13.10.2025, 14:10 Uhr

i Jonathan Waters (im Angriff, hier im Heimspiel der Vorsaison gegen die SG BEG United) zeigte eine starke Leistung, musste im dritten Satz aber verletzungsbedingt passen. Das führte zu einem Bruch im Spiel der Westerwald Volleys. Andreas Hergenhahn

Einen Punkt haben die Westerwald Volleys mitgebracht aus Emmendingen, immerhin. Doch es hätten auch zwei oder gar drei sein können für den Drittligisten. Denn die Gäste hatten das Spiel bei der SG BEG United scheinbar sicher im Griff.

Auswärtsspiele der Westerwald Volleys bei der SG BEG United bleiben eine unberechenbare Angelegenheit. Mussten sie sich in der vergangenen Saison mit 0:3 geschlagen geben, obwohl sie besser in die Sätze gestartet waren und aus eigener Sicht ein eigener 3:0-Erfolg im Bereich des Möglichen gelegen hatte, unterlag der Volleyball-Drittligist aus Ransbach-Baumbach und Dernbach diesmal in einer hart umkämpften Partie mit 2:3 (25:22, 25:21, 23:25, ...







