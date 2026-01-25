Sieg für Westerwald Volleys Delinskys Skalpell-Lösungen begeistern Arzt Mollenhauer Marco Rosbach 25.01.2026, 12:22 Uhr

i Johannes Delinsky (am Ball) war gegen Waldgirmes nicht als Zuspieler gefragt, sondern als Mann für den ersten Kontakt. In der Annahme überzeugte der Routinier genauso wie mit seinen kreativen Lösungen im Angriff. Andreas Hergenhahn

Trainer lieben es, wenn ihr Plan funktioniert. Matthias Mollenhauer von den Westerwald Volleys war so zufrieden mit dem Auftritt gegen Waldgirmes, dass er darauf verzichtete, es mit alternativen Taktiken zu versuchen. Der Erfolg gab ihm Recht.

Sprachliche Bilder sind bei Matthias Mollenhauer – beruflich bedingt – eher medizinisch geprägt, doch in diesem einen Fall klang der Trainer der Westerwald Volleys ausnahmsweise sehr martialisch. „Wir hatten ein klares Feindbild“, sagte er nach dem Heimspiel in der Südgruppe der Dritten Liga gegen den TV Waldgirmes und meinte damit Philipp Schumann, den Mann mit der Rückennummer fünf, dessen Zeit in der Volleyball-Bundesliga noch nicht lange her ...







