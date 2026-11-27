Westerwald Volleys unter Druck Delinsky ist Mollenhauers Zuspiel-Ass im Ärmel Marco Rosbach 27.11.2026, 14:55 Uhr

i Johannes Delinsky (am Ball) könnte sich mit seiner Erfahrung als gute Alternative im Zuspiel erweisen. Andreas Hergenhahn

Drei Spiele stehen vor Weihnachten noch aus, neun Punkt sind maximal möglich – und jeden einzelnen davon könnten die Westerwald Volleys nur allzu gut gebrauchen. Schnell muss der Drittligist seine Aufholjagd starten, um noch eine Chance zu haben.

Den Blick auf die eigene Mannschaft zu lenken, fällt vor dem Auswärtsspiel der Westerwald Volleys bei der TSG Blankenloch (Samstag, 20 Uhr) nicht schwer. „Es gibt kein Videomaterial, weil sie als einziges Team ihre Spiele nicht streamen“, sagt Matthias Mollenhauer, der Trainer des Volleyball-Drittligisten aus Ransbach-Baumbach und Dernbach.







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