Regionalligist auf Hallensuche Defekter Vorhang fällt beim VC Neuwied zu früh Lutz Klattenberg 11.12.2025, 12:21 Uhr

i Die Volleyballerinnen des VC Neuwied wollen zum Jahresabschluss unbedingt noch mal spielen. Die Frage ist nur, wo das möglich ist. Im Rhein-Wied-Gymnasium wäre aktuell kein Regionalliga-Volleyball möglich. Jörg Niebergall

Gegen Schlusslicht Wiesbaden wollen die Volleyballerinnen des VC Neuwied zum Jahresabschluss einen Sieg landen. Doch aktuell ist unklar, wo das Heimspiel des Regionalligisten stattfinden kann. Schuld ist ein Vorhang, der zu früh gefallen ist.

Zum Jahresabschluss erwarten die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 Tabellenschlusslicht VC Wiesbaden III. Die Männer des TV Feldkirchen haben eine komplett gegensätzliche Herausforderung vor der Brust. Sie gastieren bei Regionalliga-Spitzenreiter TV Wiesbach.







Artikel teilen

Artikel teilen