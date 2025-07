Sie hatten so sehr gehofft, von großen Regenmassen verschont zu bleiben. Bis zum frühen Sonntagnachmittag passte das auch ganz gut beim 31. Beachvolleyball-Turnier des VBC Ediger-Eller am Ellerer Moselstrand. „Der Samstag war vom Wetter her super", fand Mario Mertens aus dem Orga-Team.

Da wurde in Sechsergruppen ausgespielt, wer in welcher Leistungsklasse am Sonntag an den Start geht. Sonntags regnete es ab dem Mittag dann immer wieder, verwandelte die neun toll präparierten Volleyball-Felder in eine Schlammlandschaft. „Man darf nicht vergessen, wir nutzen Moselsand – regnet es darauf, wird es Matsch", erklärte Mertens nach Turnierende.

i Auch im Schottenrock wurde gebaggert und gepritscht. Sascha Berkele

Die Finalspiele wurden demnach verkürzt (auf Zeit) und bei strömendem Regen absolviert. In den Leistungsklassen fielen so die ursprünglich angedachten Achtelfinals buchstäblich ins Wasser, die K.o.-Runde begann bereits mit den Viertelfinals. Sieger wurden natürlich trotzdem unter den 84 gemeldeten Zweierteams – wovon alle auch tatsächlich vor Ort waren – gesucht und gefunden.

In der Leistungsklasse 1 siegten wie im Vorjahr Florian Kossack und David Roy aus Cottbus, diesmal alias Team „Wildcard". Die beiden Drittliga-Volleyballer hatten die widrigen Bedingungen am besten im Griff. In der Leistungsklasse 2 behielten als „Chicken Win & Probst" die beiden Einheimischen Falco Huhn und Lorenz Probst die Oberhand. Und in der Leistungsklasse 3 war das Team „Smash & Crash" mit Marius Menten (aus Alf) und Philipp Michels am stärksten.

i Beste Plätze am Spielfeldrand: Auch die Zuschauer waren hautnah dabei am Geschehen am Moselstrand in Eller. Sascha Berkele

Während der ob des bescheidenen Wetters etwas improvisierten Siegerehrung – die erste Vorsitzende des VBC Ediger, Kim Comes, sowie der erste Vorsitzende des Fördervereins, Hubertus Niemann, nahmen sich ihrer an – fiel eines besonders auf: die zahlreichen Preise. Bereits ab Rang sieben einer jeden Leistungsklasse wurden die bis hinter beide Ohren mit Schlamm bedeckten Spieler geehrt. Und konnten ihre Gewinne kaum nach Hause tragen, weil man sie mit Weinpräsenten aus der Region sowie Gutscheinen förmlich zuschüttete.

Niemann war jedenfalls trotz des miesen Wetters gegen Ende und der abgespeckten Finalrunde hochzufrieden, vor allem die Teilnehmer lobte er über den grünen Klee: „Einfach geil, wie diszipliniert unsere Spieler sind. Wenn es nach einer Regenunterbrechung heißt, in zwei Minuten geht es weiter, stehen alle pünktlich im Feld bereit. Fehlen irgendwo Schiedsrichter, ist direkt jemand da. Die Stimmung ist einfach immer gut." Und das war sie schon zum 31. Mal. Eine Sorge hatte Niemann dann noch: „Dennoch bin ich irgendwie froh, dass es rum ist. Mir graut es aber schon vor Montag, da steht der Abbau an." Und auch da hätten die Organisatoren in der Tat besseres Wetter nötig und auch sicherlich verdient.