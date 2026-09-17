SSVGH-Männer gewinnen 3:2 Coach Sebastian Scherer nur halb zufrieden Sascha Nicolay 17.09.2026, 17:39 Uhr

i Sebastian Scherer ist als Spielertrainer des SSVGH Idar-Oberstein mit einem Sieg in die Volleyball-Verbandsliga-Runde gestartet Hähn Joachim. Joachim Hähn

Volleyball-Krimi in der Verbandsliga: SSVGH Idar-Oberstein gewinnt mit 3:2 gegen TV Gau-Algesheim. Trotz Auswärtssieg ist Trainer Scherer nicht ganz zufrieden.

Die Männermannschaft vom SSVGH Idar-Oberstein startete mit einem 3:2-Sieg beim TV Gau-Algesheim in die Volleyball-Verbandsliga-Saison 2026/27. Dennoch war Trainer Sebastian Scherer mit dem Auftritt seiner Truppe nur bedingt zufrieden: „Grundsätzlich ist ein Auswärtssieg immer okay, aber diesmal haben wir einen Punkt liegen lassen.







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