Ungewöhnlich früher Beginn Chancen des VSC Guldental liegen bei 50:50 22.01.2026, 20:24 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Der Start ins neue Jahr ist dem VSC Guldental gelungen. Nun wollen die Schützlinge von Trainer Gregor Zimmermann beim TV Wiesbach nachlegen.

Ungewohnt früh müssen die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental am Sonntag in Saarbrücken in der Hermann-Neuberger-Halle aufschlagen. Bereits um 12.30 Uhr stehen sie dem TV Wiesbach gegenüber.„Auch wenn wir früh antreten müssen, wollen wir unseren guten Spirit vom vergangenen Samstag auch in Saarbrücken nutzen und den Schwung mitnehmen“, erklärt VSC-Trainer Gregor Zimmermann vor dem Auswärtsspiel.







