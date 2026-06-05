In Prag ging es fünf Tage lang zur Sache: Die besten Senioren-Volleyballer Europas ermittelten in mehreren Altersklassen ihre Titelträger. In der Klasse über 65 Jahre durfte Jan Philipp Böhmer vom TSV Hargesheim über EM-Gold jubeln.
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Großartiger Erfolg für Jan Philipp Böhmer: Der Abteilungsleiter des TSV Hargesheim wurde in Prag mit der deutschen Volleyball-Seniorennationalmannschaft Europameister in der Altersklasse über 65 Jahre.Schon in der Vorrunde glänzte das deutsche Team, bezwang die Slowakei, Rumänien und den hohen Favoriten Polen jeweils mit 3:0.