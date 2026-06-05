Hargesheimer jubelt Böhmer hat großen Anteil am EM-Gold Olaf Paare 05.06.2026, 10:27 Uhr

i Jan Philipp Böhmer (Nummer 48) bereitet sich auf einen Schmetterschlag vor. Zuspieler Jörg Hinsken, bester Spieler des Turniers, wird ihm die Kugel gleich servieren. IVVA/Jan Votava, Daniel Janus

In Prag ging es fünf Tage lang zur Sache: Die besten Senioren-Volleyballer Europas ermittelten in mehreren Altersklassen ihre Titelträger. In der Klasse über 65 Jahre durfte Jan Philipp Böhmer vom TSV Hargesheim über EM-Gold jubeln.

Großartiger Erfolg für Jan Philipp Böhmer: Der Abteilungsleiter des TSV Hargesheim wurde in Prag mit der deutschen Volleyball-Seniorennationalmannschaft Europameister in der Altersklasse über 65 Jahre.Schon in der Vorrunde glänzte das deutsche Team, bezwang die Slowakei, Rumänien und den hohen Favoriten Polen jeweils mit 3:0.







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