Hargesheimer jubelt
Böhmer hat großen Anteil am EM-Gold
Jan Philipp Böhmer (Nummer 48) bereitet sich auf einen Schmetterschlag vor. Zuspieler Jörg Hinsken, bester Spieler des Turniers,
Jan Philipp Böhmer (Nummer 48) bereitet sich auf einen Schmetterschlag vor. Zuspieler Jörg Hinsken, bester Spieler des Turniers, wird ihm die Kugel gleich servieren.
IVVA/Jan Votava, Daniel Janus

In Prag ging es fünf Tage lang zur Sache: Die besten Senioren-Volleyballer Europas ermittelten in mehreren Altersklassen ihre Titelträger. In der Klasse über 65 Jahre durfte Jan Philipp Böhmer vom TSV Hargesheim über EM-Gold jubeln.

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Großartiger Erfolg für Jan Philipp Böhmer: Der Abteilungsleiter des TSV Hargesheim wurde in Prag mit der deutschen Volleyball-Seniorennationalmannschaft Europameister in der Altersklasse über 65 Jahre.Schon in der Vorrunde glänzte das deutsche Team, bezwang die Slowakei, Rumänien und den hohen Favoriten Polen jeweils mit 3:0.

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