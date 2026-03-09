VSC Guldental siegt: Block und Feldabwehr lassen nichts anbrennen
Dank eines überraschend deutlichen Dreiers im Saarland hat der VSC Guldental beste Chancen auf den Klassenverbleib in der Volleyball-Oberliga.
Lesezeit 1 Minute
Knapp anderthalb Stunden dauerte die Auswärtspartie des Volleyball-Oberligisten VSC Guldental in Ensdorf bei der VSG Saarlouis, und überraschend deutlich siegten die Gäste von der Nahe mit 3:1 (18, 21, -21, 16).Die Guldentalerinnen fanden in den ersten beiden Durchgängen direkt zu ihrem Spiel.