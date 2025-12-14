WWV ringen Heidelberg nieder Blitztransfer Schwarz aus den USA löst Auswärtsblockade Marco Rosbach 14.12.2025, 15:37 Uhr

i Peter Nogueira Schmid machte in vielen Situationen den Unterschied, doch der Diagonalspieler war nicht das einzige Ass im Ärmel von WWV-Trainer Matthias Mollenhauer. Andreas Hergenhahn

Zu Hause sind die Westerwald Volleys in dieser Saison eine Macht, dafür lief auswärts bislang nicht viel zusammen. Dass sich das geändert hat, ist auch einem Spieler zu verdanken, der erst seit Freitag für den Drittligisten spielberechtig ist.

Er legt nach Siegen den Finger in die Wunde, wenn er es für angemessen hält, aber auch mit Lob spart er nicht, wo es ihm angebracht erscheint. So hatte Matthias Mollenhauer, der Trainer der Westerwald Volleys, nach dem Drittligaspiel bei der SG Heidelberg zwar ein paar Dinge zu bemängeln, schloss seine Analyse dann allerdings mit dem Satz: „Das hat die Mannschaft echt gut gemacht.







