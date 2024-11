Verletzung trübt Stimmung Bitterer Tropfen für die LAF Sinzig Lutz Klattenberg 08.11.2024, 13:52 Uhr

i Die LAF Sinzig erwarten am Sonntag die SG Rodheim. Adobe Stock/Alex

Die LAF Sinzig werden in der nächsten Zeit ohne einen erfahrenen Spieler auskommen müssen. Dabei ist der Terminkalender bis Weihnachten rappelvoll.

Für die Volleyballer der LAF Sinzig steht nach vierwöchiger Spielpause in der Regionalliga Südwest ein voller Spielplan bis zum Weihnachtsfest auf dem Plan. Sieben Spiele in sieben Wochen sind angesetzt, beginnend mit dem Heimspiel am Sonntag (13 Uhr) gegen die SG Rodheim.

