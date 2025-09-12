Positiv klingt das, was Andreas Kurz, der Trainer des TV Feldkirchen, am Ende der Vorbereitung auf die Saison in der Volleyball-Regionalliga berichtet. Das soll sich bemerkbar machen, wenn es ab Samstag wieder im Punkte geht.

Für die Volleyballer des TV Feldkirchen startet die Saison 2025/2026 in der Regionalliga Südwest mit einem Heimspiel. Auftaktgegner am Samstag (19 Uhr) in Neuwied ist die SG Rodheim. Rodheim war auch schon in der Vorsaison erster Gegner der Mannschaft von Trainer Andreas Kurz. Vor fast genau einem Jahr setzt es eine klare 0:3-Auswärtsniederlage für Feldkirchen. Auch das zweite Saisonspiel gegen TGM Mainz-Gonsenheim ging danach verloren.

„Die Jungs, nicht nur die Neuen, haben richtig Bock. Die Trainingsbeteiligung ist super, man sieht individuelle Entwicklungen, die wir hoffentlich ins Mannschaftsspiel übertragen können.“

Andreas Kurz, Trainer TV Feldkirchen

„Es versteht sich von selbst, dass wir nun einen besseren Start wollen. Zu Rodheim kann ich nicht viel sagen, Infos über Zu-und Abgänge liegen mir noch nicht vor. Aber ohnehin gilt die Konzentration unserem Spiel. Und zumindest kann ich sagen, dass wir eine bessere Vorbereitung als in den Vorjahren hatten", erklärt Kurz. Denn mit Ferienbeginn stand die Halle in Heimbach-Weis zur Verfügung. „So wurde uns die Ausrede der letzten Jahre genommen, als wir im Sommer häufig keine Halle hatten und ich mich über die Stadt beschwert habe", scherzt Kurz. „Natürlich steckt auch immer mehr dahinter. Aber wir konnten zielgerichtet trainieren, haben an ein paar Stellschrauben gedreht", so Kurz weiter.

In Sachen Personal stehen drei Zugängen drei Abgänge gegenüber. Nicht mehr für Feldkirchen aufschlagen werden Tobias Hipke, Finn Novotny und Daniel Hänsch. Neu sind die Mittelblocker Timon Stein (20, Linz) und Jakob Veit (19, Mülheim) sowie Joost van den Berg (25, eigene Reserve). Kurz zeigt sich angetan: „Die Jungs, nicht nur die Neuen, haben richtig Bock. Die Trainingsbeteiligung ist super, man sieht individuelle Entwicklungen, die wir hoffentlich ins Mannschaftsspiel übertragen können“, so Kurz. Wohin das tabellarisch führen soll, vermag er schwer einzuschätzen: Nach Platz fünf im Vorjahr will man sich in ähnlichen Gefilden einfinden. „Nimmt man die Statistiken der Vorjahre, dann sind wir nach schwachem Start immer besser geworden. Mit einem guten Beginn können wir also vielleicht auch noch ein, zwei Plätze hochrutschen.“