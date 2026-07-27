Beachvolleyball-Turnier Eller
Beschwerlicher Weg für Cottbus-Duo zum Titel-Hattrick
Der Sport, aber auch der Spaß standen beim 32. Beachvolleyball-Turnier des VBC Ediger-Eller im Vordergrund: Da wurde dann auch m
Der Sport, aber auch der Spaß standen beim 32. Beachvolleyball-Turnier des VBC Ediger-Eller im Vordergrund: Da wurde dann auch mal im Hochzeitskleid gepritscht und gebaggert.
Sascha Berkele

Beste Stimmung hat wieder am Moselstrand in Eller geherrscht: Zum 32. Mal fand das Beachvolleyball-Turnier des VBC Ediger-Eller statt. Das Duo mit der weitesten Anreise gewann wie 2024 und 2025 und war erneut das beste der 84 Zweierteams.

Lesezeit 2 Minuten
Alles wie immer beim Beachvolleyball-Turnier des VBC Ediger-Eller: Auch die 32. Auflage der traditionsreichen Veranstaltung unter der Eisenbahnbrücke in Eller ist ein voller Erfolg gewesen. Und auch der Sieger der höchsten Leistungsklasse 1 war wie 2024 und 2025 der gleiche: Das Cottbuser Duo Florian Kossack und David Roy war am Ende das beste aller 84 Zweierteams und feierte den Titel-Hattrick.
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