Mittelrheinvolleys zu Hause Ben Messner sieht Team gegen Primus nicht chancenlos Lutz Klattenberg 17.01.2025, 00:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Nach dem schwachen Auftritt am vergangnen Wochenende wollen die Mittelrheinvolleys dieses Mal zu Hause gegen den Tabellenführer der Volleyball-Regionalliga Südwest ein anderes Gesicht zeigen - und sie rechnen sich durch etwas aus.

Zum ersten Heimspiel des Jahres in der Regionalliga Südwest begrüßen die SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/DJK Andernach am Samstagabend (19 Uhr) Tabellenführer VC Wiesbaden III im Rhein-Wied-Gymnasium. Die Wiesbadener Bundesligareserve reist nach zwölf Partien ungeschlagen an.

