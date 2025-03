In der Volleyball-Regionalliga Südwest der Männer und auch bei den Frauen neigt sich die Saison dem Ende entgegen. Die Spielerinnen der SG Mittelrheinvollyes sind zum Abschluss doppelt auswärts gefordert. Die Feldkirchener Männer beschließen die Saison bei Meister TV Waldgirmes.

Regionalliga, Frauen

DVV Stützpunkt Südwest – SG Mittelrheinvolleys (Sa, 15 Uhr), TV Düppenweiler – SG Mittelrheinvolleys (So, 15 Uhr). Am letzten Spieltag kann sich die Mannschaft von Trainer Ben Meßner tabellarisch nicht mehr verbessern, ist in beiden Partien aber klar favorisiert und strebt auch zwei Erfolge an. „Der Stützpunkt hat eine junge Mannschaft, die sich schnell verbessert hat. Ein Selbstläufer wird das nicht. Und Düppenweiler wird ein Spiel wie das zuletzt gegen Speyer. Der Gegner ist abgestiegen, will sich in der Regionalliga den Fans noch einmal zeigen und kann ohne Druck aufspielen“, schätzt Meßner die Lage ein. Beim Auftritt gegen den Stützpunkt Südwest in Wiesbaden dürfte ein Hauch von Bundesligavolleyball in der Luft liegen. Unmittelbar nach dem Regionalligaspiel empfängt der VC in den Bundesliga-Play-offs den Dresdner SC. „Das ist schon etwas Besonderes für beide Teams in dieser Halle und mit dem Ambiente“, sagt Meßner.

Rechnet man die anvisierten sechs Punkte aus diesen beiden Partien für die Mittelrheinvolleys mit ein und auch die sechs Punkte, die die SG vor Saisonbeginn am „grünen Tisch“ vor Saisonbeginn abgezogen bekam, kommt man in der Endabrechnung auf 34 Zähler. Dies hätte wahrscheinlich zu Platz fünf gereicht. „Aber auch das hätte ich vor Saisonbeginn nicht unterschrieben. Ich weiß, dass wir noch mehr können. Der Sechs-Punkte-Abzug hat schon Spannung gezogen, das hat man gemerkt. Aber wir können schon auch stolz sein. Auf den Einzug in das Finale des Südwestpokals und auf die Spiele gegen die Spitzenteams, in denen wir unsere Qualitäten unter Beweis gestellt haben“, erklärt Meßner, der kurz vor dem letzten Spieltag die Verlängerung seines Engagements in Neuwied bekannt gegeben hat.

Angefangene Arbeit fortsetzen

„Ich werde auch nächste Saison Trainer der Regional- und Landesligamannschaft sein. Die Entscheidung fiel mir ehrlicherweise nicht leicht, es gab ein paar wirklich tolle Angebote. Aber ich möchte weiter an der Gestaltung des Standortes mitwirken und die angefangene Arbeit mit den Mannschaften und dem Verein hier fortführen“, erklärt Meßner.

Regionalliga, Männer

TV Waldgirmes – TV Feldkirchen (Sa, 19.30 Uhr). „Mal sehen, ob wir dem Meister in die Suppe spucken können“, freut sich TV-Trainer Andreas Kurz auf den Saisonabschluss beim TV Waldgirmes, die schon seit Wochen als Meister der Regionalliga Südwest feststeht. Für Feldkirchen ist der fünfte Tabellenplatz bereits sicher, Platz vier, den man auch in der Vorsaison erreichte, kann es noch werden. „Vollkommen unabhängig von der Tabelle ist die Motivation meiner Mannschaft wirklich sehr hoch. Und irgendwie hat es auch seinen Reiz, ein wenig den Partycrasher zu spielen. Sich mit den Besten zu messen, ist sowieso eine feine Sache“, sagt Kurz.

Am Donnerstagabend hat man die Saison in einer Mannschaftssitzung noch einmal Revue passieren lassen und die Gespräche hinsichtlich der kommenden Saison werden intensiviert. Fixes gibt es allerdings noch nicht zu vermelden. „Es sieht gut aus, dass wir in ganz ähnlicher Besetzung auch in die nächste Saison gehen werden. Der Verlauf dieser Spielzeit ähnelte dem der Vorsaison sehr, was immer auch der Hallenproblematik geschuldet ist. Über die Saison konnten wir uns stetig verbessern. Es waren wirklich tolle Volleyballspiele dabei, die man sich sehr gut anschauen kann. Und das wollen wir auch fortführen“, erklärt Kurz.